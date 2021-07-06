Австрия внесет РФ в список стран с распространением мутаций COVID-19

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Австрия с 8 июля вносит Россию в список опасных стран по распространю новых вариантов коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийский Минздрав.

Таким образом, россияне смогут въехать в эту страну только в некоторых случаях – на учебу, работу или лечение. Помимо России в данный список также попали еще 14 стран, в том числе Великобритания, Бразилия, Индия и ЮАР.

Гражданам Евросоюза для въезда в Австрию нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и соблюдать десятидневный карантин.

Из списка опасных стран по коронавирусу Австрия исключала Россию 1 июля. Тогда россиянам разрешили въезжать в страну с любой целью, в том числе туристической. При этом тем, кто полностью прошел вакцинацию, разрешено было не соблюдать карантин. Как заявлял руководитель австрийского МИД Александер Шалленберг, Вена пристально следит за ситуацией с заболеваемостью в России и допускает введение новых ограничительных мер.