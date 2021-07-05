Росавиация разрешила полеты в Турцию из нескольких городов России

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С 12 июля авиакомпании смогут возобновить полеты в Турцию из 13 городов России, сообщает Росавиация.

В список городов, откуда будут осуществляться рейсы в Турцию, вошли Белгород, Волгоград, Барнаул, Воронеж, Краснодар, Калуга, Нальчик, Липецк, Оренбург, Сочи, Саратов, а также Тюмень и Южно-Сахалинск.

Кроме того, принимать самолеты российских авиакомпаний начнут в турецком городе Измире.

Ранее стало известно, что российские туристы могут въехать на территорию Турции, предъявив сертификат о вакцинации от коронавируса любой зарегистрированной в России вакциной. В министерстве туризма Турции отметили, что турист должен пройти полный курс вакцинации не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Сертификат должен быть составлен на английском языке.

