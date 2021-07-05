Германия смягчит правила въезда на свою территорию для ряда стран

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Германия объявила о планах смягчить правила въезда из пяти стран. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение касается, в частности, Российской Федерации, Великобритании и Индии. Изменения порядка прибытия в страну вступят в силу с 7 июля.

Государства, внесенные в новый список, по классификации RKI будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. Это означает, что обязательный 14-дневний карантин не потребуется, выйти из него можно будет при отрицательном тесте на COVID-19.

Тем, кто привился зарегистрированной в ЕС прививкой или ранее перенес коронавирус, карантин не потребуется совсем.

Уточняется, что до 7 июля Россия все еще будет считаться территорией с опасными мутациями коронавируса, а въезжающим в Германию потребуется изолироваться на две недели.