Германия смягчит правила въезда на свою территорию для ряда стран

05 июля, 23:18
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Wüstneck
Германия объявила о планах смягчить правила въезда из пяти стран. Об этом сообщает ТАСС.
Данное решение касается, в частности, Российской Федерации, Великобритании и Индии. Изменения порядка прибытия в страну вступят в силу с 7 июля.
Государства, внесенные в новый список, по классификации RKI будут считаться территориями с растущей заболеваемостью. Это означает, что обязательный 14-дневний карантин не потребуется, выйти из него можно будет при отрицательном тесте на COVID-19.
Тем, кто привился зарегистрированной в ЕС прививкой или ранее перенес коронавирус, карантин не потребуется совсем.
Уточняется, что до 7 июля Россия все еще будет считаться территорией с опасными мутациями коронавируса, а въезжающим в Германию потребуется изолироваться на две недели.
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