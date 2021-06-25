Германия ужесточит правила въезда из РФ и Португалии

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Германский Институт Роберта Коха (RKI), подчиненный Минздраву ФРГ, включил РФ и Португалию в список стран с опасными мутациями коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Включение Португалии и Российской Федерации в список стран с распространением мутаций вируса вступает в силу с 00:00 вторника, 29 июня (01:00 по московскому времени)", – уточнили в сводке RKI.

В связи с данным решением для граждан указанных стран ужесточаются правила въезда в Германию. В частности, будет частично сокращено транспортное сообщение, а срок карантина – увеличен.

По последним данным, в списке ФРГ теперь фигурирует 14 государств с опасными мутациями коронавируса. В их числе, помимо ранее названных, находятся Бразилия, Великобритания, Индия и ЮАР.

Ранее стало известно, что посольство Франции в Москве подтвердило информацию о приостановке приема заявок на продление многократных шенгенских виз.