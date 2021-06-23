Иран готов принимать российских туристов без виз

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Соглашение о введении безвизового режима между Россией и Ираном вступает в силу с 1 июля, он будет действовать для групповых туристов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Согласно ранее достигнутым договоренностям, 1 июля 2021 года вступает в силу соглашение между правительствами РФ и Исламской Республики Иран о безвизовых групповых туристических поездках граждан, подписанное в Москве 28 марта 2017 года", – говорится в сообщении.

Безвизовые поездки будут доступны для организованных групп туристов от 5 до 50 человек на срок до 15 суток.

Однако туристы из Ирана смогут попасть в Россию без визы только после снятия ограничений в связи с коронавирусом.

Ранее Азербайджан открыл границы для туристов из России и Турции. Обязательным условием для въезда является предъявление документа, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после перенесенной инфекции, а также справки об отрицательном тесте на коронавирус. От туристов младше 18 лет требуется только отрицательный ПЦР-тест.

