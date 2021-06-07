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Туризм

17:41

Россия и Иран отменили визы для туристических групп

туризм

Фото: ТАСС/АМ

Главы туристических ведомств Ирана и России подписали план действий, согласно которому оба государства через 30 дней смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Документ предполагает, что туристы двух стран будут путешествовать через аккредитованные туристические компании и с групповыми визами. При этом получение индивидуальных виз для поездок в Иран в этом случае не понадобится.

Уточняется, что группы численностью от 5 до 50 человек в сопровождении представителя туркомпании смогут находиться в пределах каждой из стран в течение 15 дней.

Ранее стало известно, что с 10 июня Азербайджан откроет границы для туристов из России и Турции.

Обязательным условием для въезда станет предъявление документа, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после перенесенной инфекции, а также справки об отрицательном тесте на коронавирус. От туристов младше 18 лет потребуется только отрицательный ПЦР-тест.

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