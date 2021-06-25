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Туризм

20:55

Посольство Франции в Москве приостановило прием заявок на продление виз

туризм

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Посольство Франции в Москве подтвердило информацию о приостановке приема заявок на продление пятилетних шенгенских виз. Об этом сообщает РИА Новости.

"Подтверждаем, что в центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от 3 до 5 лет", – уточнили в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что речь идет о документах, выданных Францией и истекших в период пандемии коронавируса.

Данное решение диппредставительство объяснило постановлением французского Минздрава. 23 июня 2021 года ведомство внесло Россию в список стран красной зоны по коронавирусной инфекции.

Ранее в июне замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Россия и США планируют начать работу по восстановлению выдачи виз. Также он напомнил, что с 28 июня граждане США смогут въезжать в Россию только после распоряжения правительства.

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