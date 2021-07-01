ЕС расширил список стран, для граждан которых откроются границы

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Граждане еще 10 стран могут посещать Евросоюз с необязательными, в том числе туристическими, поездками. Решение вынес Совет ЕС.

"Совет добавляет 10 стран и одно юридическое лицо/территориальный орган в список государств, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки", – приводит ТАСС сообщение Совета.

Уточняется, что границы ЕС могут открыться для жителей Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Брунея, Канады, Иордании, непризнанного Косова, Молдавии, Черногории, Катара и Саудовской Аравии.

В перечне уже находятся Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США, Гонконг и Макао.



Ранее сообщалось, что в Европейском союзе 1 июля запустили единые коронавирусные сертификаты.

Этот документ позволит перемещаться по территории Евросоюза без задержек на границе. Сертификат также избавит от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.

Выдавать сертификаты будут бесплатно. Они будут представлять собой QR-код и подразделяться на три вида: о вакцинации, о выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия сертификата – 12 месяцев.

