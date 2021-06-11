Онищенко оценил введение сертификатов о вакцинации от коронавируса в ЕС

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Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко назвал правильным решением введение Евросоюзом сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, это хороший пример для других.

"Это было с таким воодушевлением принято, что, в общем-то, является весьма и весьма правильным решением… Европа демонстрирует хороший пример. Я думаю, что мы в принципе эту же доктрину исповедуем, но наглядно это никак не демонстрируем", – уточнил Онищенко.

Он также добавил, что отношение к вакцинопрофилактике – это базис обеспечения биологической безопасности стран. По его мнению, можно иметь десять эффективных вакцин, но если не прививаться, то вся эта работа будет дискредитирована.

Академик напомнил, что осенью от гриппа привились 70 миллионов человек.

"Буквально сейчас мы демонстрируем абсолютную противоположность. Поэтому здесь я призываю всех спокойно, на доверии защитить себя, своих близких, и тогда все получат право и перемещаться свободно, в том числе и за границу, что очень важно", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что сертификаты о вакцинации начнут действовать на всей территории ЕС с 1 июля. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

В качестве предварительного срока, когда в Евросоюзе заработает система сертификатов о вакцинации от COVID-19, назывался июнь. С документом путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался или же здоров и имеет отрицательный тест.