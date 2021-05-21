Сертификаты о вакцинации от COVID-19 могут уберечь пациентов от излишних проверок в Европе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил, что сертификат о прохождении полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции помог бы гражданам избежать излишних проверок в странах Европы. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы в начале нашей работы по созданию регистра и электронной записи через наш портал федеральных государственных услуг предусмотрели возможность получения сертификатов после завершения полного курса вакцинации", – рассказал Глаголев.

Он также выразил надежду на то, что сертификат также может обеспечить скорое возвращение к допандемическому уровню транспортных связей.

Кроме того, получение сертификата будет осуществляться абсолютно добровольно.

Ранее стало известно, что сертификаты о вакцинации начнут действовать на всей территории ЕС с 1 июля. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

В качестве предварительного срока, когда в Евросоюзе заработает система сертификатов о вакцинации от COVID-19, назывался июнь. С документом путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался, или же здоров и имеет отрицательный тест.