Правительство Афганистана возглавит лидер движения "Талибан" – СМИ

Фото: AP/Afghan Islamic Press

Лидер запрещенного в России террористического движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада возглавит афганское правительство. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

"В этом не должно быть никаких сомнений", – приводит источник слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани.

Предполагается, что о формировании нового правительства объявят 3 сентября.

Ранее стало известно, что талибы завершили формирование нового правительства Афганистана, ключевые посты заняли представители движения.

