В МИД РФ пообещали вести борьбу с произволом в отношении российских атлетов

Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада серьезно политизировали большой спорт, чтобы оказывать давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нынешняя ситуация на международной арене в сфере спорта высоких достижений запредельно политизирована. Это является частью политики наших западных коллег на сдерживание России", – сказал дипломат в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
Он напомнил, что именно из-за этого российские спортсмены до 2022 года лишены возможности выступать на некоторых международных состязаниях, используя национальную символику, и подчеркнул, что использование спорта в качестве инструмента политического давления прямо противоречит принципам международного спортивного движения.
Министр отметил, что власти РФ предпринимают все необходимые шаги с целью добиться прекращения произвола в отношении российских атлетов и тренеров, а также оказывают им дипломатическую и юридическую поддержку. При этом, по его мнению, России стоит продолжать доказывать, что она никак не заинтересована в допинговых нарушениях, пресекая подобные факты, как только они возникают.
"Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", – добавил глава МИД.
В то же время Лавров выразил уверенность в том, что Олимпийский комитет России (ОКР) сохранит свой статус и будет полноценно функционировать, поскольку введенные в отношении РФ ограничения истекают. По мнению дипломата, организация продолжает отстаивать необходимость равноправного подхода к атлетам из всех стран.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. В системе якобы были зафиксированы факты манипуляций с пробами российских спортсменов.
В итоге суд принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничений истекает 16 декабря 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: