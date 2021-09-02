В МИД РФ пообещали вести борьбу с произволом в отношении российских атлетов

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада серьезно политизировали большой спорт, чтобы оказывать давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нынешняя ситуация на международной арене в сфере спорта высоких достижений запредельно политизирована. Это является частью политики наших западных коллег на сдерживание России", – сказал дипломат в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

Он напомнил, что именно из-за этого российские спортсмены до 2022 года лишены возможности выступать на некоторых международных состязаниях, используя национальную символику, и подчеркнул, что использование спорта в качестве инструмента политического давления прямо противоречит принципам международного спортивного движения.

Министр отметил, что власти РФ предпринимают все необходимые шаги с целью добиться прекращения произвола в отношении российских атлетов и тренеров, а также оказывают им дипломатическую и юридическую поддержку. При этом, по его мнению, России стоит продолжать доказывать, что она никак не заинтересована в допинговых нарушениях, пресекая подобные факты, как только они возникают.

"Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", – добавил глава МИД.

В то же время Лавров выразил уверенность в том, что Олимпийский комитет России (ОКР) сохранит свой статус и будет полноценно функционировать, поскольку введенные в отношении РФ ограничения истекают. По мнению дипломата, организация продолжает отстаивать необходимость равноправного подхода к атлетам из всех стран.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. В системе якобы были зафиксированы факты манипуляций с пробами российских спортсменов.

В итоге суд принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничений истекает 16 декабря 2022 года.

