Российские спортсмены завоевали 89 медалей на Паралимпийских играх

На счету делегации спортсменов Паралимпийского комитета России 89 наград, из которых 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых.

В настоящее время команда ПКР находится на втором месте в общем рейтинге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.