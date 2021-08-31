Путин поздравил российских пловцов, завоевавших золото Паралимпиады

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Владимир Путин поздравил российских пловцов, которые завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, российский лидер поздравил Андрея Николаева, который стал лучшим в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.
"На дистанции 400 метров вольным стилем вы финишировали первым, не оставив своим соперникам ни единого шанса на победу. Уверен, что этот большой успех станет для вас вдохновляющим стимулом для новых свершений", – говорится в поздравительной телеграмме.
Также Путин восхитился победой Валерии Шабалиной, завоевавшей третью золотую медаль в соревнованиях на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
"Ваше высочайшее мастерство, волевой характер и твердая вера в себя, в свои силы и возможности восхищают, рождают чувство гордости за вас, ваших замечательных тренеров и наставников", – заявил Путин.
В заключение президент отметил победу Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой, Ильнура Гарипова и Владимира Сотникова в смешанной эстафете.
"Молодцы! Так держать! И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам. Их по-настоящему подвижнический труд – одно из главных слагаемых вашего успеха", – подытожил Путин.
Российские пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Команда ПКР показала результат 3 минуты 53,79 секунды. Для Паралимпийских игр данное время является рекордным.
Также медали команде ПКР принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).
Россиянка Шабалина выиграла золото Паралимпиады на дистанции 200 м комплексным плаванием
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