Команда ПКР переместилась на четвертую строчку медального зачета Паралимпиады

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В пятый день Паралимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград. Таким образом, команда Паралимпийского комитета России опустилась на четвертое место в медальном зачете.
В воскресенье золото завоевали пловец Дмитрий Черняев на дистанции 100 метров брасом, а также легкоатлет Денис Гнездилов в толкании ядра. Серебро досталось пловцам Денису Тарасову и Анне Крившиной – оба выступали в дистанции 50 метров вольным стилем.
Между тем бронзовые награды команде ПКР принесли легкоатлеты Виталий Гриценко, Роман Тарасов и Анна Сапожникова, а также дзюдоист Анатолий Шевченко, пауэрлифтер Вера Муратова, пловцы Юлия Шишова и Владимир Даниленко, лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев.
В настоящее время на счету россиян пять золотых, девять серебряных и 28 бронзовых медалей. Первую строчку в медальном зачете занимает сборная Китая, за ней идет команда Великобритании, и замыкают тройку спортсмены из США.
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