Российские пловцы выиграли золото Паралимпиады в Токио в смешанной эстафете

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио в смешанной эстафете 4х100 метров.

Преодолевать дистанцию, согласно правилам, можно было вольным стилем. Соревнования проходили в категориях с S11 по S13, где представлены слепые пловцы.

Команда ПКР показала результат 3 минуты 53,79 секунды. Для Паралимпийских игр данное время является рекордным.

На второй позиции финишировали участники бразильской сборной (3 минуты 54,95 секунды). Третьими заплыв завершили украинцы с результатом 3 минуты 55,15 секунды.

Ранее медали команде ПКР принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции в 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).