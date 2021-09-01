Ефросинин завоевал серебро Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м брассом

Фото: facebook.com/RussianParalymp

Россиянин Егор Ефросинин стал обладателем серебряной медали Паралимпиады в Токио в плавании на 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 1 минуту и 16,43 секунды.

Золото завоевал представитель Колумбии Карлос Даниэль Серрано Сарате (1 минута и 12,01 секунды), бронзу – австралиец Блейк Кокрэйн (1 минута 16,97 секунды).

Пловцы состязались в категории SB7, в которую входят спортсмены с различными формами инвалидности, ампутациями и церебральным параличом.

Ранее российские пловцы Анна Крившина, Дарья Пикалова, Ильнур Гарипов и Владимир Сотников завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Токио в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем. Команда ПКР показала результат 3 минуты 53,79 секунды. Для Паралимпийских игр данное время является рекордным.

Также медали команде ПКР принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).