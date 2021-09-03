На участие в онлайн-голосовании подано 1,7 млн заявлений

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россияне подали уже более 1,7 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих парламентских выборах, лидерами являются Москва и Ростовская область, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Об этом сообщает РИА Новости.
"На участие в дистанционном электронном голосовании подано 1 миллион 742 тысячи 435 заявлений, лидирует Москва, где подано 1 миллион 301 тысяча 500 заявлений, и Ростовская область, где подано свыше 219 тысяч 846 заявлений", – сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он отметил, что, по данным на 09:00 3 сентября, общее количество заявок на онлайн-голосование в российских регионах превысило 3 миллиона.
Также 1 миллион 311 тысяч 498 заявлений было подано на голосование по месту нахождения или через "Мобильный избиратель", уточнил он.
Ранее москвичам напомнили, что возможность регистрации на голосование в электронном виде на предстоящих парламентских выборах завершится менее чем через две недели. Подать заявление можно до 23:59 13 сентября.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Регистрация на онлайн-голосование в сентябре завершится через 10 дней
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