Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В соцсетях появился новый флешмоб #ПомахалМне, героем которого стал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники монтируют к ролику, на котором министр кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, видео со своим собственным участием. Публикацию размещают в соцсетях с хештегом #ПомахалМне.

В основе лежит видео 2015 года с саммита БРИКС. По словам представителя МИД Марии Захаровой, воздушный поцелуй Лавров посылал южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.

Ранее Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга заявил, что государство должно использовать электронные СМИ для донесения до граждан своей точки зрения.