Государство должно использовать электронные СМИ для донесения своей точки зрения – Лавров

17:29
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Государство должно использовать электронные СМИ для донесения до граждан своей точки зрения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.
"Учитывая современные технологии, государство, донося свою точку зрения на события в стране, в мире, объясняя, что оно делает, конечно, должно использовать не только традиционные СМИ, но и современные СМИ, социальные сети и так далее", – приводит слова Лаврова ТАСС.
По его словам, МИД РФ ведет активную работу на электронных информационных ресурсах.
"У нас есть аккаунты в основных соцсетях, мы немало мероприятий проводим в том числе онлайн", – добавил министр.
Лавров также отметил, что российская пресса отличается более плюралистическим подходом в донесении информации и освещении различных точек зрения.
Ранее Лавров заявил, что Россия всегда будет самостоятельным государством благодаря своей истории и традициям. Он отметил, что если извне россиян не будут выводить из себя, то в стране последовательно и неуклонно продолжит расти благосостояние. Власти же внешнеполитическими шагами будут обеспечивать максимально благоприятные условия для жителей страны.
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