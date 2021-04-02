Супруга Байдена разыграла журналистов

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Во время перелета из Калифорнии в Вашингтон первая леди США Джилл Байден притворилась стюардессой, чтобы разыграть членов пресс-пула. Об этом сообщает телеканал NBC.

Она появилась в черном парике с бейджиком "Жасмин" и раздала желающим мороженое.

Супругу президента США никто из присутствующих не узнал. После она сняла парик и воскликнула: "С первым апреля!"

Ранее сообщалось, что немецких овчарок президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден выслали из Белого дома. Причиной такого решения стало то, что одна из собак укусила сотрудника службы безопасности. Обеих собак отправили в дом Байденов в штате Делавэр.