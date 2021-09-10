Генсек ООН заявил о необходимости диалога с "Талибаном"

21:25
Фото: AP Photo/Mohammad Asif Khan
Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" необходимо вести диалог. По его словам, ООН поддерживает постоянный контакт с талибами.
"Диалог с Талибаном абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с Талибаном", – сказал генсек.
Гутерреш пояснил, что в полномочия Секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН.
Он также напомнил, что никому не выгоден экономический кризис в Афганистане. Важно найти пути через некоторые изъятия, механизмы, которыми мы пользовались в Йемене, которые позволят вводить некоторую наличность в афганскую экономику, чтобы избежать краха, считает Гутерреш.
По словам генсека, быстрый приход к власти талибов может ободрить террористические группировки в других частях мира.
Ранее в ходе форума министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что практически всем руководствам стран придется разговаривать с запрещенным в России террористическим движением "Талибан".
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