Генсек ООН заявил о необходимости диалога с "Талибаном"

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Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что с запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" необходимо вести диалог. По его словам, ООН поддерживает постоянный контакт с талибами.

"Диалог с Талибаном абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с Талибаном", – сказал генсек.

Гутерреш пояснил, что в полномочия Секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН.

Он также напомнил, что никому не выгоден экономический кризис в Афганистане. Важно найти пути через некоторые изъятия, механизмы, которыми мы пользовались в Йемене, которые позволят вводить некоторую наличность в афганскую экономику, чтобы избежать краха, считает Гутерреш.

По словам генсека, быстрый приход к власти талибов может ободрить террористические группировки в других частях мира.

Ранее в ходе форума министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что практически всем руководствам стран придется разговаривать с запрещенным в России террористическим движением "Талибан".