Лавров заявил, что РФ восстановит диалог с Западом, получив уверенность в партнерах

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в любое время восстановит полноценные отношения с Западом, как только получит уверенность в партнерах. Об этом он сообщил во время форума современной журналистики "Вся Россия – 2021".
"Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе без каких-либо ультиматумов, без диктата и опираясь на опыт переговорной дипломатии, поиска компромиссов, баланса интересов. Если Запад будет готов на это, мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе", – сказал он.
По словам Лаврова, Москва стремится не зависеть ни от кого в обеспечении своей безопасности на фоне спровоцированного Западом беспрецедентного обострения отношений.
Для этих целей Россия проводит широкое импортозамещение всего, что зависело от технологического диалога с западными странами.
"Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких и оборонных технологий. Наша цель – не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности и повседневной жизни", – пояснил он.
Ранее в ходе форума Лавров заявил, что практически всем руководствам стран придется разговаривать с запрещенным в России террористическим движением "Талибан".
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