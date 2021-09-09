Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ – МИД РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности, которое состоится 15 сентября в Душанбе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что акцент в обсуждении будет сделан на ситуации в Афганистане.
"Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ с акцентом, конечно, на ситуацию в Афганистане", – пояснила Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что 11 сентября министр иностранных дел России встретится с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и обсудит развитие ситуации в Афганистане и вокруг него.
"11 сентября состоятся переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел Катара. Он посетит Москву с кратким рабочим визитом", – пояснила Захарова.
Ранее в ходе онлайн-саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Афганистане вызван попыткой внедрить в эту страну иностранные ценности, добавив, что влияние ситуации в Афганистане на региональную и глобальную безопасность до сих пор неизвестно.
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