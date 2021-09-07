Захарова прокомментировала снос памятника дружбе Москвы и Киева

07 сентября, 22:33
Фото: wikimapia.org/VladDonskoy
В Москве с горечью наблюдают как киевские власти упорно навязывают населению страны ненависть ко всему, что связано с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министерство иностранных дел отреагировало на снос памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который демонтировали в украинской столице 6 сентября.
Захарова подчеркнула, что "отдельные украинские политики уже попытались преподнести это событие как некую "победу" Украины, которую стоит отметить".
По ее словам, "нашлись и те, кто поспешил поставить крест на дружбе наших народов и навсегда забыть о ней – видимо, в Киеве полагают, что для простых украинцев уже не осталось других поводов для радостных торжеств".
В официальном заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что происходящее вызывает сожаление у российской стороны.
"С горечью наблюдаем, как нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России. Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран", – подчеркивается в заявлении.
Дипломат призывает украинские власти прекратить "циничный эксперимент над украинским и русским народами".
"В погоне за разрушением собственных исторических корней можно легко нанести непоправимый ущерб и собственной государственности", – убеждена Захарова.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков высказывал свою точку зрения на снос памятного знака. По его мнению, однажды украинские власти установят его вновь, осознав неправильность своих действий.
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