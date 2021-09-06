Памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева вернется на место – сенатор Цеков

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева, демонтированный накануне, в будущем вернется на свое место. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Придет время, и они его обратно поставят", – сказал законодатель.
Памятник, установленный в Киеве в 2001 году, демонтировали 6 сентября. По заявлению украинских властей, он должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.
Сенатор назвал действия Украины "политической деменцией".
"Они перечеркивают все то, что сделало Украину государством, все то, что сделала Россия для того, чтобы Украина стала страной с мощным промышленным потенциалом", – подчеркнул Цеков.
Сенатор добавил, что в настоящий момент Украина находится в удручающем состоянии, поскольку борется со своим прошлым, с памятью предков, с Россией. Именно это, по словам законодателя, делает ее из успешного государства одной из "самых отсталых стран Европы".
"Я уверен, что придет время и придет понимание неправильности действий нынешних киевских властей. И тогда все памятники вернут на место. Другого пути у Украины нет", – убежден законодатель.
В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что украинские власти демонтажем памятника унизили самих себя. По его мнению, данные действия стали очередной демонстрацией враждебности к российскому народу.
"Украинская власть идет на разрыв исторических связей между русским и украинским народом. Безусловно, данным поступком его организаторы показали свою политическую ничтожность, в конечном счете унизили сами себя", – сказал Коротченко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об украинских властях. По его мнению, с каждой новой администрацией они все больше заходят в тупик в разрешении внутренних и внешних вопросов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: