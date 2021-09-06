Памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева вернется на место – сенатор Цеков

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Памятный знак в честь дружбы Москвы и Киева, демонтированный накануне, в будущем вернется на свое место. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Придет время, и они его обратно поставят", – сказал законодатель.

Памятник, установленный в Киеве в 2001 году, демонтировали 6 сентября. По заявлению украинских властей, он должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

Сенатор назвал действия Украины "политической деменцией".

"Они перечеркивают все то, что сделало Украину государством, все то, что сделала Россия для того, чтобы Украина стала страной с мощным промышленным потенциалом", – подчеркнул Цеков.

Сенатор добавил, что в настоящий момент Украина находится в удручающем состоянии, поскольку борется со своим прошлым, с памятью предков, с Россией. Именно это, по словам законодателя, делает ее из успешного государства одной из "самых отсталых стран Европы".

"Я уверен, что придет время и придет понимание неправильности действий нынешних киевских властей. И тогда все памятники вернут на место. Другого пути у Украины нет", – убежден законодатель.

В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что украинские власти демонтажем памятника унизили самих себя. По его мнению, данные действия стали очередной демонстрацией враждебности к российскому народу.

"Украинская власть идет на разрыв исторических связей между русским и украинским народом. Безусловно, данным поступком его организаторы показали свою политическую ничтожность, в конечном счете унизили сами себя", – сказал Коротченко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об украинских властях. По его мнению, с каждой новой администрацией они все больше заходят в тупик в разрешении внутренних и внешних вопросов.