Фото: wikimapia.org/VladDonskoy

Памятный знак в честь дружбы с Москвой, установленный в Киеве в 2001 году, был демонтирован после голосования городского совета. Об этом сообщает RT со ссылкой на киевского депутата Алину Михайлову.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", – заявила она.

По мнению депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, снос памятного знака является проявлением ксенофобской линии президента Украины Владимира Зеленского.

"Вранье и подлости стали его кредо. Мы не можем этому помешать, но фразу "Запад нам поможет" Украина воспринимает слишком буквально. Не помог. И не поможет. Это не благодетель, это расчетливый делец, который обзавелся на Украине личными лакеями, а они ему чистят сапоги", – цитирует Бальбека News.ru.

Российский парламентарий отметил, что в настоящее время киевская элита настолько ослеплена европейским будущим, что оторвалась от земли.

"Возможно, будущие поколения украинцев воспримут это как ошибку в межгосударственных отношениях (между Россией и Украиной. – Прим. ред.)", – заключил Бальбек.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Украины должны рано или поздно восстановиться и чем раньше это произойдет, тем будет лучше. По его мнению, ситуация, в которой оказались два государства, является абсолютно ненормальной и неестественной.