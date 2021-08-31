Сергей Лавров высказался об украинских властях

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По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, с каждой новой администрацией украинские власти все больше заходят в тупик в разрешении внутренних и внешних вопросов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее. Я даже не знаю, чего ожидать", – заявил Сергей Лавров в ходе переговоров с армянским коллегой в Москве.

Ранее министр иностранных дел заявил, что многие провокации в преддверии сентябрьских выборов в России осуществляются через Украину.

По его словам, подобное уже произошло в Белоруссии. Он назвал ситуацию смешной и отметил, что не понимает, какое отношение имеет Украина к выборам в России.