В МИД РФ ожидают, что Лавров и Мирзоян обсудят наращивание сотрудничества стран 31 августа

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Ларов и Арарат Мирзоян в рамках его первого зарубежного визита 31 августа в Москве планируют обсудить наращивание взаимодействия в общих интеграционных объединениях, а также тему Карабаха, сообщается на сайте МИД РФ.

"Планируется, что министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях, наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях – СНГ, ОДКБ и ЕАЭС", – сказано на сайте министерства.

Кроме того в сообщении отмечается, главы МИД обсудят координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. Ожидается, что они также обговорят реализацию решений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, в том числе гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных путей на Южном Кавказе.

Подчеркивается, что в российском МИД рассчитывают на наращивание взаимодействия с Ереваном, а также на усиление безопасности и стабильности в регионе по итогам переговоров.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что прошедшие 25 августа переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым оказались продуктивными и содержательными. Переговоры Лаврова с Курцем и главой МИД Австрии Александером Шалленбергом прошли в Вене.

