Лавров похвалил галстук главы МИД Канады

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Канады Марк Гарно начали встречу с обсуждения галстука. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, Лавров отметил галстук главы внешнеполитического ведомства Канады, а также намекнул, что на сессиях Арктического совета министры иногда украшают официальные костюмы символикой северных народов.
"Какой галстук! Наверняка от коренных народов Канады", – сказал глава МИД РФ.
На что Гарно ответил, что это элемент одежды из западных районов Канады.
Ранее сообщалось, что первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь
заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.
Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.