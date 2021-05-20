Блинкен объяснил, зачем встретился с Лавровым

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вновь заявил о решимости США в ответ на российские действия против Украины.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета в исландской столице Рейкьявике.

Как рассказал Лавров, встреча продлилась дольше, чем планировалось изначально. В общей сложности переговоры шли на протяжении почти двух часов.

Во время переговоров была отмечена необходимость преодолеть ситуацию, сложившуюся в отношениях РФ и США. Глава российского МИД подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном образовалось много "завалов".

По словам дипломата, в ходе переговоров с Блинкеном удалось обсудить взаимодействие по иранской ядерной программе, проблеме Корейского полуострова и ситуации в Афганистане. Он добавил, что итоги переговоров будут переданы главам двух государств.

В ходе встречи Блинкен заявлял, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру. Госсекретарь США отмечал, что США стремятся к предсказуемости в диалоге с РФ.