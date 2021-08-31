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Политика

15:15

Лавров отреагировал на интерпретацию его слов про Сталина

политика

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подлостью попытки интерпретации его слов про Иосифа Сталина в качестве оправдания преступлений сталинизма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ... стали затем говорить, что "Лавров оправдывает преступления сталинизма". Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче", – сказал министр.

Лавров пояснил, что сказал лишь то, что попытки отождествления роли Сталина и Гитлера в качестве равнозначных виновников Второй мировой войны являются недопустимыми, поскольку СССР спас Европу от завоевания и уничтожения.

"И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми", – добавил он.

Ранее глава российского МИД заявил, что нападки на личность Иосифа Сталина являются частью атаки на российское прошлое и итоги Второй мировой войны с целью переписать историю и политически ослабить Россию. Он подчеркнул, что историю, по его мнению, трогать нельзя.

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