Лавров назвал нападки на Сталина частью атаки на итоги Второй мировой войны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нападки на личность Иосифа Сталина являются частью атаки на российское прошлое и итоги Второй мировой войны. Все это, по его мнению, призвано переписать историю и политически ослабить Россию, сообщает ТАСС.

"Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, – это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", – сказал дипломат во время встречи с ветеранами ВОВ в Волгограде.

Он также подчеркнул, что историю, по его мнению, трогать нельзя.

Ранее замдиректора департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что в последние годы Россия подвергается настоящей исторической агрессии. По его словам, некоторые страны таким образом пытаются принизить значение и место России в системе международных отношений.

