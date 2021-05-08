Петр Толстой заявил о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны

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Попытки переписывания истории Второй мировой войны, в число которых входят сносы памятников в Польше и Чехии, а также игнорирование российской делегации на праздновании годовщины высадки в Нормандии, являются недопустимыми, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"В Европе было партизанское движение, сопротивление, но память об этом не так сильна, как у нас. Мы ее сохранили именно потому, что понесли чудовищные потери. Для стран ЕС это уже далекое прошлое. Они пытаются переписать историю и подать ее так, будто победили американцы и англичане, которые воевали последние сто дней. Они празднуют высадку союзников в Нормандии и не приглашают российских представителей. Это неблагодарность со стороны европейцев по отношению к стране, без которой Победа была бы невозможна", – сказал Толстой.

По его словам, защита памяти о Великой Отечественной войне является долгом россиян. Толстой подчеркнул, что россияне имеют уникальную силу воли, которая, в том числе, помогла советскому народу пройти через все тяготы войны и победить нацистскую Германию.

"Национальные черты характера проявляются во время испытаний. Так было в период Второй мировой войны, в годы разрухи 1990-х. Россияне всегда старались поддерживать свою семью и родину, придерживаться единства и солидарности", – отметил он.

Ранее Владимир Путин поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что 9 Мая является главным праздником в стране.