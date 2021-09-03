Путин рассказал, когда восстановятся отношения России и Украины

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Отношения России и Украины должны рано или поздно восстановиться, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его мнению, ситуация, в которой оказались два государства, является абсолютно ненормальной и неестественной.

"Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", – сказал российский лидер.

По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, с каждой новой администрацией украинские власти все больше заходят в тупик в разрешении внутренних и внешних вопросов.

Министр иностранных дел заявил, что многие провокации в преддверии сентябрьских выборов в России осуществляются через Украину.

По его словам, подобное уже произошло в Белоруссии. Он назвал ситуацию смешной и отметил, что не понимает, какое отношение имеет Украина к выборам в России.