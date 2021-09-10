Лавров заявил, что "огульные заявления" Зеленского о войне с РФ не заслуживают внимания

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слышит "отголоски КВН" в комментариях украинского президента Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией. На форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021" министр подчеркнул, что такие огульные заявления не заслуживают внимания.
"Я считаю, что эти комментарии – они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", – сказал Лавров.
Глава МИД также выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский "пришел совсем под другими лозунгами к власти, который получил поддержку и на востоке Украины, теперь делает заявления, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию".
Лавров прокомментировал заявление Зеленского о том, что он хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем "поехать отдыхать".
"То, как он выполняет свои обещания, мы все это прекрасно видим. Вся череда законодательных инициатив направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось", – подчеркнул министр, добавив, что видит в заявлениях украинского президента "отголоски КВН".
Министр сообщил, что Германия и Франция предлагают провести встречу "нормандской четверки" на полях ГА ООН, однако пока разговор с их стороны об этом идет несерьезный.
Лавров заявил, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом.
"Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью", – пояснил глава МИД.
Ранее слова Владимира Зеленского о возможной войне с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.
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