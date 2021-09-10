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Москва 24

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Политика

11:58

Косачев прокомментировал слова Зеленского о войне с Россией

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией свидетельствует о его беспомощности, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Нынешнее заявление Зеленского лишь подтверждает его беспомощность и недееспособность как президента Украины. Увы", – приводит слова Косачева ТАСС.

Вице-спикер Совфеда добавил, что запугивание Запада агрессией РФ и представление Украины в качестве жертвы является единственным инструментом, который остался у Киева.

"Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остается фактом", – добавил Косачев.

Ранее Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой РФ. Он выразил мнение, что Москва и Киев стали врагами из-за информационной политики России, ответственность за это несет президент РФ.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. В феврале ситуация в Донбассе обострилась, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.

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