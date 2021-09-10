Лавров заявил, что с "Талибаном" необходимо поддерживать диалог

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что практически всем руководствам стран придется разговаривать с запрещенным в России террористическим движением "Талибан". Об этом министр заявил во время форума современной журналистики "Вся Россия – 2021".

"Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется и приходится уже практически всем, – заявил Лавров. – В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, конечно, думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле".

По словам министра, заявления талибов об отсутствии у них намерений узурпировать власть в Афганистане Россия слышит и всячески поощряет. Кроме того, оснований для опасения перехода нестабильности из Афганистана в страны Центральной Азии у РФ нет, но Москва к этому готова, добавил Лавров.

"Мы услышали... что у них нет никаких намерений, более того – они не будут создавать проблемы свои соседям, в том числе странам Центральной Азии, что у них нет планов вторгаться на их территорию", – пояснил он.

Лавров отметил, что по ситуации в Афганистане Россия работает с центральноазиатскими странами.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.