Более 150 СМИ прекратили деятельность в Афганистане после прихода к власти талибов

21:24
Фото: AP Photo/Musadeq Sadeq
Более 150 СМИ прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал Tolo News.
В число СМИ, завершивших работу, входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Организации столкнулись с экономическими проблемами и ограничениями, наложенными новой властью.
Заместитель главы федерации журналистов Худжатулла Муджадади заявил, что оставшиеся в стране средства массовой информации могут закрыться, если их не поддержат профильные организации.
Ранее запрещенное в России террористическое движение "Талибан" огласило состав нового временного правительства Афганистана. В него не были включены женщины.
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