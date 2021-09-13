Более 150 СМИ прекратили деятельность в Афганистане после прихода к власти талибов

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Более 150 СМИ прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ). Об этом сообщает телеканал Tolo News.

В число СМИ, завершивших работу, входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Организации столкнулись с экономическими проблемами и ограничениями, наложенными новой властью.

Заместитель главы федерации журналистов Худжатулла Муджадади заявил, что оставшиеся в стране средства массовой информации могут закрыться, если их не поддержат профильные организации.

Ранее запрещенное в России террористическое движение "Талибан" огласило состав нового временного правительства Афганистана. В него не были включены женщины.

