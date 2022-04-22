Взрыв произошел в мечети на севере Афганистана

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Взрыв произошел в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает афганское агентство Aamaj News со ссылкой на директора по информации и культуре провинции.

Он уточнил, что все произошло в районе Имам-Сахиб. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали не менее 30 человек.

К месту происшествия отправились сотрудники полиции и скорая помощь. Выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Накануне взрыв прогремел в мечети в афганском городе Мазари-Шариф. Это произошло, когда верующие совершали намаз. Число погибших достигло 30. Еще 80 человек пострадали.

Несколько дней назад взрывы произошли в западной части афганского Кабула. Они прогремели на территории школы Рахима Шахида и около школы "Мумтаз". Число жертв превысило 20.