Жительница Башкирии напала с ножом на спящую дочь

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Жительница башкирского села Хайбуллинского напала с ножом на спящую дочь, после чего была отправлена в психиатрическую клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Башкирии.

"По версии следствия, утром подозреваемая нанесла своей спящей 12-летней дочери удар ножом в шею, причинив резаную рану", – говорится в сообщении.

Проснувшаяся от боли девочка смогла пресечь действия матери и позвать на помощь отца, который, ворвавшись в комнату, выхватил нож из рук женщины.

В настоящее время 53-летняя женщина находится в психиатрическом учреждении. По факту произошедшего следователи назначили ряд экспертиз.

До этого 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи решила привлечь ровесников к убийству собственной матери. После конфликта с матерью девочка договорилась со своим знакомым, а тот привлек к убийству своих друзей. Они дождались возвращения женщины и задушили ее.

