Родители пострадавшей от ножевых ранений в Химках школьницы подали иск в суд

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Родители школьницы, на которую напала с ножом одноклассница в Химках, подали иск к школе, ее руководству и родителям нападавшей. Они требуют возмещения морального вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Виктории Дергуновой, которая представляет интересы потерпевшей.

"Родители девочки Сони, попавшей в реанимацию после 126 ножевых ранений от одноклассницы, подали исковое заявление к лицею №10 города Химки, его директору и родителям напавшей с требованием компенсации морального вреда и вреда здоровью и жизни ребенка", – рассказала Дергунова.

По словам адвоката, родители девочки этим иском хотят изменить ситуацию в законодательстве, которое в данный момент не дает учебному учреждению инструменты для контролирования поведения учащихся, а также рычагов влияния в сложных ситуациях.

7 февраля этого года 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. В правоохранительных органах сообщили, что между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

В начале марта уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила пострадавшую девочку. Она отметила, что у школьницы раны заживают, но медленно. Мишонова уточнила, что восстановление девочки проходит не просто.



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