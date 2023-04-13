Пьяный мужчина угрожал убить семейную пару на станции метро "Войковская"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На станции "Войковская" столичного метрополитена мужчина угрожал семейной паре убийство из-за отказа сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, 27-летний житель Подмосковья подошел на платформе к женщине и попросил с ней сфотографировать. Та не согласилась, после чего мужчина достал нож и начал угрожать ей и ее супругу убийством.

"Пострадавшие восприняли угрозу реально, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратились с заявлением в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, полиция задержала злоумышленника на месте происшествия. За появление в общественном месте в нетрезвом виде его привлекли к административной ответственности. Также в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством").

Ранее Таганско-Краснопресненской линии метро, в поезде, следовавшем от станции "Беговая" до "Полежаевской", мужчина ударил 15-летнего подростка головой в лицо. В результате последнему потребовалась помощь врачей.



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