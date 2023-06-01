15:09Происшествия
Неизвестный напал с ножом в начальной школе в Швеции – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/Johan Nilsson
Неизвестный напал с ножом в начальной школе шведского города Эскильстуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "ТВ-4".
В результате нападения пострадали несколько человек. В настоящее время правоохранители развернули в учебном учреждении полицейскую операцию.
Ранее сообщалось, что 23 мая ученик одной из школ Волгоградской области приставил нож к горлу девушки на линейке в честь последнего звонка. По словам свидетельницы инцидента, парня оттащили другие ученики, он успел порезать горло школьнице. Девушке наложили швы, она находится дома, ее жизни ничего не угрожает.
В Следственном комитете РФ заявили, что причинами нападения могла быть неразделенная любовь молодого человека или компьютерные игры.
Позже в СК сообщили, что суд принял решение об аресте на два месяца школьника из Волгоградской области. Специалисты намерены выяснить, что послужило мотивом такого поведения школьника. В рамках следственных мероприятий назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
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