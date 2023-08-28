Драка с поножовщиной между работниками Wildberries произошла в Электростали

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Уголовное дело возбудили после драки с поножовщиной между двумя группами мужчин, которая произошла накануне в подмосковной Электростали. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел возле одного из домов на Железнодорожной улице. Все началось со словесной перепалки, которая переросла в драку. В результате двоих мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным ТАСС, в драке принимали участие около 40 сотрудников склада Wildberries.

"По факту нанесения двум мужчинам ножевых ранений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", – отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов предпринимают усилия по установлению остальных участников потасовки, а также задержанию лиц причастных в нанесении ранений пострадавшим.

Ранее в подмосковном Чехове произошел конфликт на участке автодороги на Земской улице. В результате двух его участников убили, нанеся им колото-резаные ранения. На следующий день в Мытищах задержали двух других участников инцидента. Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии от 24 до 30 лет.

