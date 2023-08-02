В Мытищах задержали участников драки в Чехове, в которой погибли два человека

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

В Мытищах сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД РФ по Подмосковью задержали четверых участников драки, которая случилась в Чехове. В результате конфликта погибли два человека, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет. В ближайшее время они будут доставлены в следственные органы", – отметила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

31 июля в одном из кафе Чехова произошел конфликт. Выяснения продолжились на участке автомобильной дороги на Земской улице. Там двоим мужчинам нанесли смертельные колото-резаные ранения.

Следователи и криминалисты изъяли смывы, следы и ряд предметов. По факту убийства было заведено уголовное дело.

Ранее 60-летнего гражданина Узбекистана арестовали за растление 9-летней девочки в подвале дома в Раменском. По данным следствия, мужчина был задержан при проведении оперативно-разыскных действий. 25 июля ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности 9-летней девочки.

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