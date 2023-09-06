Росгвардейцы задержали пассажира такси, угрожавшего ножом водителю в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Житель Подмосковья был задержан сотрудниками Росгвардии за то, что угрожал ножом водителю такси. Инцидент произошел в Привольном проезде в районе Выхино-Жулебино. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ Росгвардии по городу.

Водитель такси обратился за помощью к силовикам. Мужчина пожаловался, что 29-летний пассажир не желает оплачивать поездку.

"В ходе возникшей словесной перепалки он достал нож и стал им угрожать водителю. Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый был задержан", – рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что теперь с злоумышленником будет разбираться полиция.

Ранее в одном из кафе Москвы, находящемся на улице Нижней Радищевской, задержали мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции.

Выяснилось, что мужчина, находясь в компании других людей, устроил конфликт и отказался оплачивать счет. Полицейский начал разбираться в произошедшем, после чего злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Позднее мужчину задержали.



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