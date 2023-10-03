Барнаулец рассказал, как нашли труп женщины с отрезанной грудью

Фото: телеграм-канал SHOT

Барнаулец, который обнаружил убитую женщину с отрезанной грудью, рассказал подробности произошедшего, сообщает телеканал "360".

По его словам, труп нашла компания из шести-семи человек 1 октября, примерно в 16:54. В заброшенное здание людей позвали дети, которые сообщили о пятнах крови в помещении. Компания зашла внутрь, но одна из девушек провалилась ногой в отверстие в полу. Ее вытащили и заметили кровавые следы рядом с заваленной дырой.

"В той дырке было все завалено, из интереса решили аккуратненько это разобрать. Потихоньку разбираем и видим сначала на мешке кровь, потом уже на полу. Отодвигаем какой-то пакет и видим эту картину: лежит тело все в крови, лица не видно. Из-за страха убежали, но потом снова вернулись и засняли", – отметил он.

Люди, проживающие недалеко от заброшенного дома, также высказались о случившемся и месте, где все произошло. Большинство из них признались, что стараются обходить стороной здание, где убили женщину.

Жительница Екатерина сказала, что это уже не первый случай. Район веселый, но без оружия не выходит даже гулять с собакой.

Работающая рядом с заброшенным домом женщина отметила, что убитая жила в частном секторе и была в отношениях с подозреваемым.

43-летний местный житель, подозреваемый в убийстве, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Ранее он уже был судим за подобное преступление.

По версии следствия, днем 30 сентября мужчина встретился с убитой и предложил распить алкоголь в заброшенном здании. Во время общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина задушил ее.

Когда убедился, что она мертва, поглумился над ее телом, а затем сбросил его в подпол.