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03 октября, 11:21

Происшествия

Житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь

Фото: телеграм-канал SHOT

В Барнауле задержали мужчину, из ревности убившего бывшую возлюбленную, отрезавшего ей грудь и вспоровшего живот, сообщает РИА Новости.

Обезображенное тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 1 октября в заброшенном здании. По информации источника агентства, у женщины была отрезана грудь и вспорот живот.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Спустя сутки был установлен подозреваемый. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

По информации следствия, днем 30 сентября подозреваемый встретился со своей знакомой и предложил распить спиртное в одном из заброшенных зданий. В ходе общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина задушил ее.

Убедившись, что она перестала подавать признаки жизни, мужчина поглумился над ее телом, а затем сбросил его в подпол.

Ранее сообщалось, что жителя Омска убили, когда тот заступился за своих соседок по дому. Его ударили молотком, а позже добили телевизором. Подозреваемый задержан.

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