Собянин открыл Единый диспетчерский центр московского метро

Фото: twitter.com/MetroOperativno

Сергей Собянин открыл первый этап Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Московского метрополитена. Вместе с мэром Москвы в открытии центра принял участие заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

По словам мэра, это важный шаг в развитии столичного метрополитена.

"Мало строить большое количество станций, линий – важно еще и качественно всем этим огромным, гигантским хозяйством управлять. Такой центр управления метрополитеном, который сегодня создан, будет постепенно, в течение года наполняться жизнью. Конечно, большой шаг в развитии управления и с точки зрения качества движения, своевременности, выполнения всех регламентных процедур, безопасности, быстрой ликвидации тех или иных внештатных ситуаций", – сказал Собянин.

Кроме того, мэр рассказал Акимову, что создание центра метро стало еще одним из решений, которые выполняются в рамках национального проекта по цифровизации. В свою очередь, зампредседателя правительства назвал столичную транспортную систему одной из самых современных в мире.

"Конечно, сегодня есть все основания поздравить и мэрию, и Московский метрополитен, потому что это очень важный, системный и интеллектуально насыщенней шаг. И помимо того, что сказал Сергей Семенович, московская транспортная система - это наш главный партнер по предоставлению транспортной услуги, один из самых крупных в мире узлов, а теперь можно сказать – самый современный", – сказал он, добавив, что важно, чтобы в других городах заимствовали опыт Москвы.

Из этого здания будет осуществляться оперативное управление всеми системами подземки – от движения поездов до работы вентиляции. ЕДЦ также будет повышать качество перевозки пассажиров. Например, при скоплении людей у турникетов отсюда придет команда запустить дополнительный эскалатор на спуск или вывести на линию дополнительный поезд, уточнил глава города.

Создание ЕДЦ – часть программы "Цифровое метро", реализуемой с 2013 года. Она включает проекты по разработке умной системы видеонаблюдения и транспортной безопасности, а также цифрового контроля работы подвижного состава и состояния инфраструктуры подземки.

Для пассажиров запустили мобильное приложение, появились бесплатный Wi-Fi и повсеместное LTE-покрытие, установлены информационные экраны в вагонах. Сейчас программа реализована на 65 процентов.

ЕДЦ позволит сконцентрировать на одной площадке диспетчерские различных служб метро, которые раньше были разбросаны по городу. Это диспетчерские службы движения, электромеханическая и эскалаторная службы, служба электроснабжения, ситуационный центр. В ЕДЦ будет стекаться информация о функционировании всех систем метро и МЦК, а в перспективе – МЦД и других линий пригородного железнодорожного сообщения.

Для размещения ЕДЦ выбрали здание бывшего кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе. Ранее там открыли Центр управления обеспечением транспортной безопасности московского метро.

В общей сложности в ЕДЦ будут работать порядка 800 специалистов. Единовременно на рабочих местах будет находиться более 200 человек.

Диспетчеры движения и инфраструктуры каждой линии метро будут работать в одном помещении – "диспетчерском круге" – на шесть рабочих мест. Так они смогут мгновенно обмениваться информацией и оперативно принимать решения.

В общей сложности планируется создать 16 "диспетчерских кругов". Сейчас в ЕДЦ работает первый, он управляет движением на Люблинско-Дмитровской линии.

В ЕДЦ есть Центр организации перевозок (ЦОП). Там находятся рабочие места дежурного по метрополитену, диспетчеров движения, старших диспетчеров дирекции инфраструктуры, МЦК, отдела пожарной охраны, службы подвижного состава, связи, пассажирских сервисов, пресс-службы.

До открытия ЕДЦ подземка работала преимущественно в "аналоговом режиме". Диспетчеры связывались по телефону. Современные цифровые технологии повысят скорость реагирования на нештатные ситуации и сделают метро надежнее. Данные, поступающие в ЕДЦ, будут транслироваться на видеостену из 36 мониторов.

В ближайшие годы все значимые для организации перевозок объекты инфраструктуры оцифруют. У каждой станции и перегона будут цифровые 3D-паспорта со сведениями от даты установки конкретной детали до сроков планового ремонта.

В ЕДЦ внедрена система поддержки принятия решений примерно с сотней сценариев. При возникновении нештатной ситуации она предложит диспетчерам оптимальный алгоритм действий.

В мировой практике диспетчерские службы метрополитенов выполняют функции текущего управления и "кризисного центра" в случае нештатной ситуации. В отличие от них в основу работы московского ЕДЦ заложен принцип профилактики сбоя. Его диспетчеры будут контролировать ход, регулярность и качество работ по обслуживанию инфраструктуры. Значительная часть профилактической работы будет выполняться автоматически.